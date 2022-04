50mn Inside : sommaire et reportages de ce samedi 16 avril 2022

5 ( 4 )

50 mn Inside, sommaire et reportages du samedi 16 avril 2022 Ce soir et comme chaque samedi, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour « 50 mn Inside l’Actu » et « 50 mn Inside le Mag ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire alors que ce samedi alors que Nikos sera aux côtés de Garou.







A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Dans 50 mn Inside l’actu, stars des années 2000, toujours aussi populaires 20 ans après. A quoi ressemble leurs vies ?

Le portrait, rencontre avec Kev Adams. Et la story, Bruce Willis, l’acteur met un terme à sa carrière pour raisons de santé. Retour sur l’histoire du héros de Hollywood, qui a toujours pu compter sur les femmes de sa vie.



Et dans « 50 mn Inside, le Mag », dans le secret des artisans chocolatiers stars, qui rivalisent d’imagination pour célébrer Pâques.

Et puis cap sur Oman, entre mer turquoise, désert et montagne. Vivez le rêve oriental dans l’océan indien.

« 50 mn Inside l’Actu » et « 50 mn Inside le Mag » à suivre dès 17h55 sur TF1 ! Soyez au rendez-vous !

