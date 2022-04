« Koh-Lanta, Le Totem Maudit » : qui a été éliminé lors de l’épisode 7 ? (résumé + replay 12 avril)

5 ( 6 )

Koh-Lanta, Le Totem Maudit, épisode 7 du mardi 12 avril 2022 – C’est parti pour l’épisode 7 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit », après l’élimination de Stéphanie chez les rouges. Après le conseil, les rouges se remettent en question et sont plus motivés que jamais pour remporter le prochain confort.







Chez les jaunes aussi on espère remporter le confort. Et la bouteille annonce déjà le jeu de confort ! Denis leur présente la récompense : un bateau philippin, un buffet magnifique avec brochettes de crevettes et du sucré, mais aussi de la musique et des matelas pour passer la nuit.

En cas de victoire, l’équipe gagnante pourra s’entrainer pour ce qui les attend sur l’immunité. Mais pas pour les derniers, qui auront le totem maudit.







Il s’agit d’un grand classique de Koh-Lanta : les poteries. Les rouges ont rapidement de l’avance mais les jaunes réussissent à égaliser ! Les jaunes passent finalement devant avec 6 poteries sur 8. Les rouges égalisent et prennent à leur tour l’avantage ! Ils n’en ont plus qu’une à casser ! Mais les jaunes reviennent à 7 partout ! Et c’est finalement Yannick, qui avait raté tous les précédents, qui offre la victoire aux jaunes !



Les rouges ont donc le totem maudit et pas d’entrainement pour l’immunité. Les jaunes vont quant à eux profiter pleinement de leur confort. Les jaunes sont euphoriques après cette victoire.

A l’opposé, les rouges sont déçus et ont du mal à encaisser la défaite. Ils trouvent du manioc et peuvent quand même se préparer un meilleur repas pendant que les jaunes se régalent et dansent.

De retour sur leur camps, les jaunes ont le privilège de s’entrainer pour la mythique épreuve des catapultes. Pendant ce temps là chez les rouges, Maxime agace au sujet de la nourriture et du manioc.

Les tribus essuient un terrible orage juste avant la nuit, ils ont froid.

Le lendemain, la bouteille annonce l’épreuve d’immunité. Place à l’épreuve des catapultes ! Et même sans entrainement, les rouges réussissent à passer devant ! Ils mènent 7/3 ! Et François offre la victoire aux rouges ! Les jaunes vont donc devoir aller au conseil.

Sur le camps jaune, ça semble se jouer entre Setha et Alexandra. Ils pensent encore tous au collier de Setha, sans savoir que l’aventurière n’en a jamais eu !

C’est l’heure du conseil. Egalité entre Setha et Alexandra, les aventuriers doivent revoter. Nouvelle égalité, tirage au sort : Alexandra tire la boule noire et est éliminée !

Si vous avez manqué l’épisode 7 ce mardi 12 avril 2022, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le 19 avril pour suivre l’épisode 8 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit ». Il s’agira de la réunification !

