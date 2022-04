« Recherche appartement ou maison » du 29 avril 2022 : ce soir, Stéphane Plaza vole au secours d’une ancienne célibataire de « Mariés au premier regard »

5 ( 5 )

« Recherche appartement ou maison » du 29 avril 2022. Ce soir le magazine de Stéphane Plaza vous donne rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY. Pas moins de 3 numéros au programme tout au long de la soirée dont un inédit…







Un numéro spécial « Changement de vie » car aujourd’hui, si sept Français sur dix rêvent de changer de vie, tous n’ont pas forcément le courage de le faire.

L’occasion pour les fans de « Mariés au 1er regard » de retrouver un visage qu’ils connaissent bien, celui de Marianne.

« Recherche appartement ou maison » du 29 avril 2022 : votre inédit

Marianne, de l’émission « Mariés au premier regard », n’a pas hésité ! Si le charme a opéré les premiers temps entre Marianne et Aurélien, leur couple n’a malheureusement pas duré… Elle tourne en rond depuis son divorce et veut maintenant changer de vie, quitter sa maison marseillaise pour renaître ailleurs : à Nice. Et comme Marianne est vraiment pressée, elle a confié sa recherche à Stéphane Plaza. Va-t-il trouver l’appartement rêvé qui va aider Marianne à tourner la page ?



Stéphane Plaza vole au secours de Marianne, une ancienne célibataire de Mariés au premier regard ! 👰 #RAOM, demain à 21.10 pic.twitter.com/jQAijVac1F — M6 (@M6) April 28, 2022

Camille, 28 ans, et Stéphane, 29 ans, eux, ont tout abandonné à Paris pour s’installer dans le Cantal ! Ils ont changé de travail pour retrouver la région d’origine de Camille. Un vrai besoin de s’installer loin de la ville pour un changement total de vie. Mais ils n’avaient pas mesuré l’engouement des citadins pour un tel retour au vert. Thibault Chanel va s’immerger dans la culture cantalienne pour les aider et va chercher des maisons entourées de grands espaces… Va-t-il dénicher la maison de leur nouvelle vie ?

La nouvelle vie de Pascaline, Olivier et leurs enfants, ce sera au bord de la mer, à Saint-Malo ! Olivier, 50 ans, et Pascaline, 48 ans, habitent Nantes mais rêvent de bord de mer ; le problème, c’est qu’ils ne sont pas les seuls à vouloir s’installer près de la mer et Saint-Malo est un micro-marché ! Mais à l’approche de la cinquantaine, ils sont déterminés et sont prêts à sauter le pas. Agnès Bardoux va chercher des solutions pour trouver une maison dans ce marché hyper tendu. Va-t-elle réussir ce défi et accompagner cette famille dans leur changement de vie ?

Cet inédit sera suivi de deux numéros en rediffusion dès 23h00.

