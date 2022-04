« Mask Singer » du 8 avril 2022 : ce qui vous attend ce soir sur TF1, deux personnalités seront démasquées !

4.8 ( 6 )

« Mask Singer » du 8 avril 2022. La semaine dernière vous avez découvert de premiers costumes : le Caméléon, la Banane, le Cochon, le Cosmonaute, l’Arbre mais aussi et surtout le Bernard-Lhermite et le Poisson Corail. Ce soir l’aventure et donc l’enquête se poursuit à partir de 21h10.







« Mask Singer » du 8 avril 2022 : une star internationale, deux personnalités démasquées

Tout comme la semaine dernière, deux personnalités seront démasquées ce soir. Parmi elles, la coccinelle derrière laquelle se cache une star internationale ! Notez qu’il s’agit d’une prestation exceptionnelle, hors compétition ! La personnalité en question sera donc démasquée dès ce soir. Nos 4 enquêteurs de choc Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams n’auront donc qu’une seule et unique soirée pour découvrir qui se cache derrière ce costume de la coccinelle !

Une autre personnalité sera démasquée après le vote du public et des enquêteurs. La semaine dernière, deux personnalités ont été démasquées : Alain Bernard, champion olympique de natation, qui se cachait derrière le Bernard-Lhermite; Maud Fontenoy, navigatrice aux multiples exploits, qui se cachait derrière le Poisson Corail.

Mise à part la coccinelle, quelle personnalité sera démasquée ce soir ?

Quelle audience en deuxième semaine ?

Le premier prime de « Mask Singer » n’a pas pesé bien lourd face à la « Capitaine Marleau » de France 2 avec seulement avec à peine 3.58 millions de potentiels enquêteurs, soit 20.2% du public présent devant son poste de télévision. TF1 était toutefois leader sur les principales cibles commerciales.

Retrouvez « Mask Singer » ce soir dès 21h10 sur TF1 et en replay sur MYTF1. Prêts à mener l’enquête ?

