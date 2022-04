5 ( 3 )

« Mask Singer » : Gilbert Montagné se cache t-il derrière le costume de l’arbre ? Vendredi soir, vous avez rendez-vous avec le 3ème prime de la nouvelle saison de « Mask Singer ». Et s’il y a un personnage qui semble faire l’unanimité chez les 4 jurés, c’est l’arbre ! Tout le monde est persuadé que c’est Gilbert Montagné qui s’y cache !







Publicité











Publicité





« Mask Singer » : Gilbert Montagné se cache t-il derrière le costume de l’arbre ?

Il faut dire que tout colle ou presque. La façon de se déplacer, le choix des chansons, les intonations de la voix et bien sûr les indices !

Voici par exemple ce que l’arbre a déjà déclaré lors des précédentes émissions :

– « J’ai souvent donné de la voix, mais aussi sollicité les vôtres »

– « J’ai connu des lieux beaucoup plus grands »

– « J’ai plutôt la bougeotte, ça va me forcer à rester en place »

– « Loin des yeux mais pas loin du coeur, pour tout le monde vous allez voir que ça va fendre mon écorce »…



Publicité





Du côté des objets on vu un dictionnaire français/anglais, la statue de la liberté, un moule à pâtisserie en forme d’étoile…

#MaskSinger

Voici l’indice objet pour l’Arbre 🌳 : un moule à pâtisserie en forme d’étoile !

Des pistes chez vous ? pic.twitter.com/Gc9zwi5IHM — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) April 8, 2022

Et de votre côté ? Avez-vous une idée ? Pensez-vous que Gilbert Montagné se cache vraiment derrière le masque et/ou costume de l’arbre ? Réponse, peut-être, ce vendredi 15 avril 2022 dès 21h10 sur TF1, en replay sur MYTF1 et bien sûr les réseaux sociaux via le hashtag #MaskSinger

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note