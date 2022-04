« Mask Singer » : le Cochon démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

5 ( 4 )

« Mask Singer » du 22 avril 2022 – Non, Vincent Moscato ne se cachait pas derrière le Cochon dans la saison 3 de « Mask Singer » ! Le Cochon a été démasqué ce soir à l’issue du quatrième prime et à la surprise générale, on a pu découvrir que c’était le chef Yves Camdeborde qui s’y cachait.







Le Cochon était en ballotage face au Croco. Le public a tranché, c’est le Cochon qui a du se démasquer alors que les enquêteurs étaient convaincu qu’il s’agissait de Vincent Moscato.







Mais raté, il s’agissait d’Yves Camdeborde !

Rappel des indices sur le Cochon

– « J’ai perdu ma première finale »

– « Alors là, je suis chaud bouillant »

– « Parce que vous savez quoi, ce n’est pas ma première fois »

– « Moi avec une tête de lard, c’est pas aberrant. Mais cette tête m’a quand même servi car je n’étais pas destiné à voir ma tête de cochon dans les librairies. Je suis modeste, je sais que je ne suis pas fait seul. Pour mes nombreux livres, j’ai parfois écrit à plusieurs pattes. Je suis un passionné ! »

– « Le cochon en a sous le pied ! Je suis né dans le sport et l’année de ma naissance était une grande année pour le sport. Aujourd’hui encore j’aime travailler avec des champions, des médailles, des palmes, j’en suis entouré. C’est avec eux que je suis devenu à bout de marathons. Je ne veux pas me mêler mais en équipe, on est plus fort, on se cramponne, je suis un cochon de terrain. Mes quelques médailles ne m’ont jamais fait perdre la tête. J’ai perdu ma première finale, mais ça ne m’a pas arrêté. Je sais qu’avoir une bonne équipe c’est la clé du succès ! C’est peut-être ça qui m’a mené à devenir capitaine de l’équipe de France ! »



Du côté des objets indices, on a pu voir : une médaille, un bâton de relais, le mot « chaud bouillant », une voiture avec des casseroles, des crampons, un short

VIDÉO Mask Singer Yves Camdeborde sous le Cochon

