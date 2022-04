5 ( 1 )

« Mask Singer » : Pierre Palmade se cache t-il derrière le costume du cosmonaute ? C’est demain soir que Camille Combal vous donne rendez-vous pour le 3ème prime de la nouvelle saison de « Mask Singer ». Et alors que l’enquête continue, parmi les costumes derrière lesquels les enquêteurs pensent avoir reconnu la célébrité qui s’y cache, il y a le cosmonaute !







En effet, ils sont convaincus qu’il s’agit de Pierre Palmade.







« Mask Singer » : Pierre Palmade se cache t-il derrière le costume du cosmonaute ? Les indices

Il faut dire que la voix du cosmonaute est en effet très proche de celle de l’humoriste !

Mais regardons du côté des indices. Le cosmonaute a déjà déclaré lors des précédentes émissions :



– « J’ai vu tous vos métiers de prêt »

– « Je sais recevoir »

– « Quand on a la chance de recevoir tout le gratin chez soi, on se doit de mettre les petits plats dans les grands, d’être au top. On ne peut pas prendre le bouillon, sinon l’addition est salée »

– « Avec moi il n’y a pas de risque, la convivialité ça me connait »

– « Les bandes, les potes, j’adore ça, même si certains diront plutôt que je suis plus un homme à femmes. Ok je ne peux pas vraiment dire le contraire, je les trouve splendides et elles ont une place importante dans ma vie, dans mon boulot et dans mon coeur »

Du côté des objets on vu un ballon en forme de coeur, un couteau et une fourchette, une planète, un bouquet de fleurs, un téléphone recevant un appel de Joey Star.

« Mask Singer » les prestations du cosmonaute

Et de votre côté ? Avez-vous une idée ? Pensez-vous que Pierre Palmade se cache vraiment derrière le masque et/ou costume du cosmonaute ? Réponse, peut-être, ce vendredi 15 avril 2022 dès 21h10 sur TF1, en replay sur MYTF1 et bien sûr les réseaux sociaux via le hashtag #MaskSinger

