Un si grand soleil en avance : Gaëlle s’évade de prison (résumé + vidéo épisode n°870 du 14 avril 2022)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 13 avril en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Gaëlle et sa co-détenue passent à l’action ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, elles mettent leur plan en action et s’évadent de prison !







Publicité





Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 29 avril 2022







Publicité





Un si grand soleil résumé de l’épisode 870



Publicité





Gaëlle a accepté de marcher avec Pauline, sa co-détenue, pour son plan d’évasion. Les deux femmes s’évadent de prison ! Pauline assomme une matonne, et avec Gaëlle elles utilisent la blanchisserie…

Pendant ce temps là, Margot cherche des poux à son beau-frère. De son côté, Alex est mis face à ses contradictions. Anissa, quant à elle, se rapproche de son frère.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 14 avril

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note