Mask Singer : la Vache grand gagnante ? Tous les indices qui mènent à PEF

Publicité





Mask Singer saison 7 tous les indices sur la Vache – Camille Combal vous donne rendez-vous ce soir sur TF1 pour la finale de « Mask Singer » saison 7. La Vache, chouchoute du public en plateau et des enquêteurs, sera-t-elle sacrée gagnante ?





Suite et fin des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Chantal Ladesou, Elodie Poux et Laurent Ruquier.







Publicité





Mask Singer saison 7 : Pierre-François Martin-Laval (PEF) sous la Vache

Avec son allure majestueuse, drapée d’un somptueux sari doré et ornée de bijoux étincelants, la Vache impose le respect tout en attisant la curiosité. Depuis le début de l’émission, ce personnage haut en couleur fait couler beaucoup d’encre et alimente toutes les spéculations.

Mais cette semaine, les enquêteurs semblent presque unanimes : ils pensent avoir percé le mystère et identifié Pierre-François Martin-Laval, alias PEF, sous ce costume extravagant.



Publicité





Un indice a particulièrement marqué les esprits : l’année 1997, date clé pour l’acteur, qui correspond à l’essor fulgurant des Robins des Bois, d’abord sur Comédie ! puis sur Canal+. D’autres éléments, comme des références aux pharaons ou aux “privilégiés”, rappellent l’humour mordant et satirique de PEF, souvent tourné vers les travers de l’Histoire ou le pouvoir.

Autre piste intrigante : la mention d’un enfant turbulent ayant quitté sa province pour “monter à Paris”, un détail qui correspond parfaitement au parcours de PEF, alors jeune élève du cours Florent, déjà repéré pour son énergie débordante et son sens inné du comique.

Alors, la Vache est-elle vraiment Pierre-François Martin-Laval ? Tous les indices semblent pointer dans cette direction, et les enquêteurs en sont persuadés… Et vous, qu’en pensez-vous ? Va-t-elle gagner ce soir comme beaucoup le pensent ?

Des indices qui pointent vers PEF :

– « Sacrée », « tombé » : PEF a marqué toute une génération avec Les Robins des Bois, une troupe d’humoristes déjantés dont l’humour tombait parfois à pic, parfois à côté, mais toujours avec un style sacré !

– « Un rat, un poussin, une grenouille » : Ces animaux loufoques font penser à l’univers enfantin et burlesque de « La Prophétie des grenouilles », un film d’animation auquel il a prêté sa voix.

– « Tout lui va : arbres, pierres, voix lactée » : Un clin d’œil à sa versatilité : comédien, metteur en scène, réalisateur… il excelle aussi bien dans les pièces de théâtre classiques que dans les comédies les plus farfelues.

– « De toute beauté » : Une référence évidente à l’une des répliques cultes des Robins, prononcée avec leur exubérance légendaire.

– « Troupe, bande » : Difficile de ne pas penser encore une fois aux Robins des Bois, la fameuse bande qu’il formait avec Jean-Paul Rouve, Marina Foïs, Maurice Barthélemy, Élise Larnicol et Pascal Vincent.

– « Tête » : PEF est souvent le « cerveau » des projets comiques, mais il est aussi reconnaissable à sa bouille expressive.

– elle a des enfants, elle adore les histoires avec des bandes de copains

– la Vache mentionne la langue anglaise et son goût pour l’approximatif

– une petite locomotive et un lapin blanc

– le métier de prof.

Propositions des enquêteurs : Pierre-François Martin-Laval (PEF)

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer la Vache ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 27 juin 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger