« Meurtres au paradis » du 25 avril 2022 : ce soir suite de la saison 11 inédite. Votre série « Meurtres au paradis » est de retour ce soir sur France 2 et vous donne rendez-vous à partir de 21h10 ou en replay sur France.TV pour la suite de la saison 11. Ça c’est pour la bonne nouvelle ! La mauvaise c’est qu’un seul épisode inédit est au programme ce soir encore.







« Meurtres au paradis » du 25 avril 2022 : votre épisode inédit

Épisode « Un vent de Jamaïque » (inédit) : Florence a été engagée par la police jamaïcaine pour infiltrer un réseau de trafic de drogue, dirigé par la redoutable Miranda Priestley. Sous prétexte d’acheter une plantation, celle-ci décide de se rendre à Sainte-Marie avec sa sœur, son garde du corps et sa fille adoptive, dont Florence est censée être la fille au pair. Le lendemain de leur arrivée, le propriétaire de la plantation est retrouvé mort d’une balle dans le cœur…

Épisode « Opération survie » (rediffusion) : Un homme est retrouvé mort sur l’île Saint-Félix, à 15 kilomètres de Sainte-Marie. L’ancien militaire britannique Will Arnot dispensait des cours de survie à un groupe d’individus en quête de sensations fortes. Il aurait été poignardé et se serait vidé de son sang en pleine jungle. L’inspecteur Neville Parker, fraîchement débarqué, et son équipe, se rendent en hélicoptère sur la scène du crime. Leurs soupçons se portent immédiatement sur tous les participants qui semblent avoir un lien passé avec le disparu… mais disposent également d’un alibi.

« Meurtres au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.



