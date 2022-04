Pékin Express : et les gagnants sont... (résumé finale du 14 avril 2022)

4.9 ( 10 )

Pékin Express, finale du 14 avril 2022 – C’est parti pour la grande finale de « Pékin Express : sur les terres de l’aigle royal », présentée par Stéphane Rotenberg. Deux binômes s’opposent ce soir : Lucas et Nicolas, avec 8 amulettes, et Jérémy et Fanny avec 2 amulettes.







Cette finale débute sur la plage d’Abou Dab avec au programme 3 sprints intermédiaires et le sprint final. Pour chaque sprint intermédiaire, le binôme qui arrivera le premier récupèrera 10 euros par seconde d’avance ! Ce soir, le temps c’est de l’argent !

Et ça démarre fort puisque les binômes comment par un saut en parachute à l’aérodrome de Dubaï. Les frères belges arrivent les premiers et ne semblent pas impressionnés. Plus compliqué pour Fanny, qui a très peur du vide… Mais elle compte bien le faire quand même ! Les 2 binômes décollent et doivent aussi retenir des informations. Fanny est la seule à être terrifiée alors que les belges atterrissent les premiers. Ils doivent trouver la photo qui correspond aux indices de l’avion, et ensuite rechercher la personne. Les frères se trompent et perdent leur avance pendant que Fanny et Jérémy arrivent.







Lucas et Nicolas conservent leur avance et repartent. Jérémy et Fanny sont juste derrières alors que les belges n’ont pas trouvé de voiture. Lucas et Nicolas arrivent quand même les premiers et déclenchent le chrono. Jérémy et Fanny arrivent et ils ont perdu 5.060 euros.



Place au second sprint. Lucas et Nicolas ont 85.060 euros de gains potentiels, contre 14.940 euros pour Jérémy et Fanny. Les binômes ont une épreuve avec un drone. Jérémy et Fanny s’en sortent mieux, Fanny est très concentrée alors que Lucas s’agace. Le couple d’amoureux repartent les premiers et confirment en rejoignant Stéphane les premiers ! Ils déclenchent le chrono. Lucas et Nicolas perdent 2.050 euros.

Place au troisième sprint. Lucas et Nicolas ont 83.010 euros de gains potentiels, contre 16.990 euros pour Jérémy et Fanny. Stéphane leur annonce qu’ils ont une nuit d’hôtel avant le dernier jour d’aventure ! Le lendemain, la course reprend. Avant d’obtenir l’adresse où rejoindre Stéphane, chaque binôme doit réaliser un puzzle géant représentant un aigle royal. Jérémy et Fanny sont en tête, mais Nicolas et Lucas sont productifs et rapides. Ils prennent de l’avance.

Jérémy et Fanny sont dans les embouteillages… Sans surprise, Lucas et Nicolas arrivent les premiers. Ils déclenchent le chrono. Jérémy et Fanny perdent la totalité de leur cagnotte, ils sont dégoûtés.

Place au sprint final, Lucas et Nicolas peuvent potentiellement remporter la somme maximale de 100.000 euros ! Et ça démarre mal pour Jérémy et Fanny qui galèrent à trouver un véhicule. Les frères belges ont déjà une large avance. Sur tout le parcours, ils doivent répondre à des questions sur la saison de Pékin Express. Lucas et Nicolas ont longtemps une large avance mais Jérémy et Fanny les rattrapent sur la fin, après le dernier point de passage !

C’est donc très serré, la tension est à son comble. Jérémy et Fanny ont les premiers à récupérer leurs torches. Ils foncent vers l’arrivée ! Mais c’est finalement Lucas et Nicolas, qui remportent la victoire et la somme de 100.000 euros !!

Si vous avez loupé cette finale de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.

