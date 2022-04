Pékin Express : quel binôme a été éliminé en demi-finale ? Qui sont les finalistes ?

4.3 ( 8 )

Pékin Express, demi-finale du 7 avril 2022 – Qui a été éliminé à l’issue de la demi-finale de « Pékin Express : sur les terres de l’aigle royal » hier soir ? Alors que les trois binômes encore en course découvraient les Émirats Arabes Unis, ils ont du parcourir un long trek particulièrement difficile dans le désert.







Publicité





Et à chaque partie de l’étape, le binôme qui arrivait dernier remportait une enveloppe noire. Il y en avait trois au total et une seule était synonyme d’élimination aux portes de la finale !







Publicité





Fanny et Jérémy ont joué de malchance et récupéré les deux premières enveloppes noires. Et alors que la dernière course était très serrée, ça s’est joué à pas grand chose entre les frères belges Lucas et Nicolas, et Tarik et Ahmed.

Mais c’est finalement Tarik et Ahmed qui sont arrivés derniers. Et comble de malchance, c’est la dernière enveloppe noire qui était éliminatoire ! Ils quittent donc l’aventure juste avant la finale.



Publicité





Les finalistes sont donc Lucas et Nicolas, avec pas moins de 8 amulettes, et Jérémy et Fanny avec 2 amulettes.

Rendez-vous jeudi prochain pour la grande finale de « Pékin Express : sur les terres de l’aigle royal ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note