Plus belle la vie en avance : Jacob menace Camille (vidéo PBLV épisode n°4528)

Les choses vont commencer à mal tourner pour Jacob la semaine prochaine dans votre série marseillaise Plus belle la vie. En effet, il commence à commettre des erreurs et panique !







En effet, dans l’épisode de mercredi prochain, le corps de Martial git à l’arrière de la camionnette de Jacob. Ariane et Mathieu, qui sont en planque, remarquent au loin cette camionnette qui est louche…

Jacob récupère la radio de Martial et entend qu’il va être pris en filature. Il parvient à semer Ariane et Mathieu en entrant dans un parking. Il repère une berline et y place le corps puis ressort au volant du nouveau véhicule. Il entend à la radio que désormais la police va surveiller divers endroits comme les squats et les usines. Jacob se sent traqué et panique…



Camille vient confronter Jacob et lui demande de libérer le policier. Jacob lui annonce que c’est trop tard : il l’a déjà tué ! Camille affirme qu’il la dégoûte et Jacob la menace…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4528 du 27 avril 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

