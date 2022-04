« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 6 mai 2022

4 ( 8 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 6 mai 2022 – En ce début de week-end, comme chaque samedi, il est temps pour les fans de la série marseillaise « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 2 au vendredi 6 mai 2022.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Dans trois semaines, on peut vous dire qu’Ariane commence à douter. Et Camille est encore une fois dans le viseur de la police. Patrick pense avoir trouvé qui est vraiment Jacob…

Quant à Gabriel, il fait son grand retour à l’hôpital !



Publicité





Lundi 2 mai 2022, épisode 4531 : Alors que Camille ne renonce pas, Ariane doute. Kilian, de son côté, vit une journée particulière avec Betty.

Mardi 3 mai 2022, épisode 4532 : Tandis qu’Ariane et Mathieu cherchent une nouvelle piste, Kilian et Betty vivent l’amour avec un grand A. Quant à Riva, c’est sous haute surveillance qu’il revient à l’hôpital.

Mercredi 4 mai 2022, épisode 4533 : Alors que Camille est dans le collimateur de la police et Kevin dans celui de Camille, Vidal assume sa vérité. De son côté, Riva apprend qu’il est l’objet d’un pari.

Jeudi 5 mai 2022, épisode 4534 : Tandis qu’Ariane n’obtient rien de Camille, Patrick a peut-être trouvé le nom de Jacob. Les premiers nuages se forment dans le ciel de Kilian et Betty pendant que les colocs fantasment sur Vidal.

Vendredi 6 mai 2022, épisode 4535 Alors que Camille et Jacob sont sur le gril, Sylvia doit dépasser sa faible confiance en elle pour tenter sa chance avec Romain. Riva, quant à lui, redevient naturel.

Plus belle la vie en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de PBLV :

du 11 au 15 avril 2022 en cliquant ICI

du 18 au 22 avril 2022 en cliquant ICI

du 25 au 29 avril 2022 en cliquant ICI

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note