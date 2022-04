« Top Chef » du 13 avril 2022 : qui sera éliminé ce soir ?

5 ( 4 )

« Top Chef » du 13 avril 2022. Ce soir sur M6, 9ème épisode de la nouvelle saison de « Top Chef » sur M6. Rendez-vous à partir de 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY. Qui sera éliminé ce soir ? Quel chef perdra un membre de sa brigade ? Réponse dans quelques heures à peine sur M6.







Ce soir les candidats seront notamment à Adrien Cachot, un candidat qui a marqué Top Chef !

« Top Chef » du 13 avril 2022 : les épreuves et recettes de ce soir

Épreuve 1 : surprendre le chef Adrien Cachot avec son produit préféré, les abats.

Pour cette 9e semaine, Top Chef accueille un chef qui connaît bien les cuisines du concours : Adrien Cachot, finaliste emblématique de la 11e saison et jeune talent Gault et Millau, fait son grand retour, en invité cette fois ! Et il vient défier les brigades sur son produit préféré : les abats !



Très bons pour la santé, ces produits méconnus font pourtant partie du patrimoine de la gastronomie française. À l’ouverture de son restaurant, Adrien s’est tourné vers ces produits bon marché, un peu boudé des clients, pour les sublimer dans des plats qui ont fait sa renommée.

A l’issue de l’épreuve, c’est Adrien Cachot qui désignera la meilleure assiette d’abats et qui qualifiera la brigade pour la prochaine semaine. Les autres s’affronteront sur une deuxième épreuve !

"Vous êtes prêts pour la surprise ?"

Épreuve 2 : surprendre le chef Massimo Bottura en réalisant une assiette gastronomique autour du pain.

Pour la 2e épreuve, Top Chef accueille une véritable légende vivante de la gastronomie, 3 étoiles, chef de file de l’anti-gaspillage et de la cuisine responsable : Massimo Bottura.

Ce chef est à l’origine d’une prise de conscience à travers le monde : sur 7 milliards d’êtres humains, 860 millions n’ont pas de quoi manger alors que nous gâchons 1,3 milliards de tonnes de nourriture chaque année. À partir de ce constat, le chef a créé l’association « Food for sol » afin de collecter des fonds et d’ouvrir des restaurants solidaires.

Récompensé par le Guide Michelin qui lui a décerné une étoile verte pour son engagement, il vient challenger les candidats sur ce thème de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ils devront le surprendre en cuisinant une recette gastronomique autour du pain rassis ! Massimo Bottura sera, pour l’occasion, accompagné du directeur du guide Michelin Poullennec.

La dernière chance : La courgette

Les candidats en dernière chance auront une heure pour surprendre les chefs autour d’un produit : la courgette. Les 4 chefs de brigade dégusteront leurs assiettes à l’aveugle et un candidat sera définitivement éliminé. Qui va quitter définitivement Top Chef cette semaine ? Quel chef va perdre un membre de sa brigade ?

La bande-annonce

On termine comme toujours ou presque par les images, celles de la bande-annonce

"C'est vraiment un candidat qui a marqué #TopChef"

Une compétition bienveillante, l’invitation de génies de la gastronomie, des candidats hauts en couleurs… “TOP CHEF” revient ce soir sur M6 et en replay sur 6PLAY

