Arrêt possible de Plus belle la vie : une comédienne sort du silence !

5 ( 3 )

Alors que le clap de fin semble se rapprocher pour la série de France 3 « Plus belle la vie », une actrice est finalement sortie du silence et s’est exprimée sur le sujet. Il s’agit d’Anne Decis, alias Luna Torres depuis les débuts du feuilleton quotidien en 2004.







Publicité





A l’occasion du festival Cannes Séries, Anne Decis a répondu aux questions de Télé Loisirs et a évoqué l’arrêt possible de « Plus belle la vie ».







Publicité





« Nous les comédiens sommes aussi, comme le public, en attente de la décision, donc on n’a pas de moyen d’action, de pouvoir là-dessus. (…) On vit vraiment comme une famille, on appartient à quelque chose de très fort donc on est suspendu à une décision qui nous échappe. » a déclaré Anne Decis.

« Après on verra : si ça continue, très bien, si ça s’arrête, ce sera comme ça, nous on continuera notre métier donc on n’a pas vraiment de choses à dire là-dessus. On ne sait pas vraiment si ça s’arrête, il y a pleins de rumeurs qui circulent donc pour le moment on ne peut pas vraiment commenter, on en sait rien, ce ne sont que des spéculations donc tant que la décision n’est pas officielle, c’est compliqué de s’exprimer vraiment là-dessus. »



Publicité





Reste à attendre la décision de France Télévision, qui devrait faire une annonce à la fin du mois et ainsi sceller le sort de « Plus belle la vie ».

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jacob traqué mais il poursuit ses crimes, Camille furieuse (infos PBLV)

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note