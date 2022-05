4.6 ( 9 )

Audiences TV prime dimanche 8 mai 2022 : « Doctor Strange » leader, « Zone Interdite » en forme ! Hier soir, et malgré son statut de rediffusion, victoire du film proposé par TF1 « Doctor Strange ».







Publicité











Publicité





3.74 millions d’amateurs de super-héros ont répondu à l’appel soit 18.3% de l’ensemble. Notez de grosses performances sur cibles avec :

✅ 32% de pda auprès des FRDA-50a

✅ 30% de pda auprès des 25-49ans

Audiences TV prime dimanche 8 mai 2022 : record pour « Zone Interdite »

Très belle performance pour M6 et son magazine « Zone Interdite » dont le thème de la semaine – La foire de Paris – a suscité l’intérêt de 2,69 millions de Français soit 13% des téléspectateurs. Il s’agit de meilleure audience de l’émission cette saison et même de la meilleure part de marché depuis 2 ans et demi.



Publicité





#Audiences @ZoneInterdite présenté par @ophmeunier 🏆Meilleure perf 4+ depuis 2 ans 1/2 en saison

🏆Meilleure audience depuis un an 1/2 en saison

🏆2e meilleur score FRDA cette saison 👉2.7 M° tlsp (pic 3.2M°)

🎯13% ensemble du public

🎯22% FRDA

🎯19% -50ans pic.twitter.com/yZg6rON8dE — M6Pro (@M6pro) May 9, 2022

France 2 proposait pour sa part le film « De Gaulle » porté par Lambert Wilson. Et ce sont 2.38 millions de personnes qui ont regardé la chaîne hier soir, soit 11.3 % des téléspectateurs.

France 3 s’en sort bien avec le premier des 3 épisodes de la nouvelle saison de la série « Les carnets de Max Liebermann ». Il affiche 2.22 millions de téléspectateurs (pda 10.4%).

Beau succès pour Arte avec le film de Pedro Almodóvar « Douleur et gloire » vu ou revu par 1.06 million de cinéphiles (pda 5.1%).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note