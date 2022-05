5 ( 5 )

« Doctor Strange » : histoire et interprètes du film de TF1 ce soir (dimanche 8 mai 2022). Ce soir rediffusion du film « Doctor Strange » des studios Marvel. Signé Scott Derrickson (L’Exorcisme d’Emilie Rose, Sinister, Délivre-nous du mal), ce long métrage est porté par Benedict Cumberbatch, qu’on avait déjà vu dans Star Trek, dans un rôle de super-vilain. A ses côtés Chiwetel Ejiofor ou bien encore Rachel McAdams.







Publicité











Publicité





« Doctor Strange », c’est une plongée dans l’univers des arts mystiques, avec les codes des Marvel. Un film renversant qui devrait ravir les amateurs du genre.

« Doctor Strange » : histoire

Après un grave accident de voiture, les mains du docteur Strange, neurochirurgien réputé, sont touchées. Les lésions sont irréversibles. Il cherche alors désespérément un moyen de retrouver sa dextérité légendaire. Sa quête l’emmènera au Népal, où se trouve une guérisseuse capable de faire des miracles. Cette mystérieuse femme est dotée de pouvoirs et pratique les sciences occultes…

À propos

– Une partie du tournage s’est faite au Népal, dans la vallée de Katmandou, puis dans les Studios britanniques de Pinewood et Shepperton. Quelques scènes ont été tournées à New York et Hong Kong.



Publicité





– Pour les scènes de destruction de la rue de Hong Kong, 350 tonnes de gravats ont été nécessaires. Certaines scènes d’intérieur, elles, ont été tournées à Exeter College, dépendant de l’Université d’Oxford, là où un certain J.R.R. Tolkien avait fait ses études.

– Quant aux costumes, la cape du héros a été créée en 18 exemplaires et 20 personnes ont contribué à sa réalisation.

– Lorsque Strange regarde sa montre cassée, elle est figée sur la date du 2 février 2016. Il s’agit d’une référence au jour de la Marmotte dans le film culte Un jour sans fin, dont le thème est la boucle temporelle.

– L’adresse de la Porte de New York est 221B Bleecker Street. Il s’agit de celle des auteurs Marvel Gary Friedrich et Roy Thomas dans les années 60, qui écrivirent quelques histoires de Strange.

– Au début du film, dans Manhattan, on aperçoit la Tour Stark, référence à Iron Man.

– Enfin, tradition Marvel oblige, Stan Lee, encore vivant lors de ce tournage, y fait une apparition. Dans un bus, il lit Les portes de la perception d’Aldous Huxley dont le sujet porte sur les expériences psychédéliques et la perception du monde extérieur.

(crédit/source : service communication TF1)

Doctor Strange : bande-annonce officielle HD

Voici la bande-annonce officielle HD des studios Marvel

Retrouvez votre film ce soir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note