Camille Combal : succès d’audience pour son nouveau jeu « Et alors ? »

Lancement réussi pour Camille Combal et son nouveau jeu « Et alors ? ». Diffusé hier soir après « Koh-Lanta », nouveau comedy game show « Et alors ? », présenté par Camille Combal, a réalisé de très bons scores en rassemblant près d’un million de téléspectateurs.







Ce nouveau jeu s’est placé en tête des audiences de la soirée en rassemblant toute la famille :

– 29% de PDA sur les FRDA -50 ans

– 41% de PDA sur les 15/34 ans

– 31% de PDA sur les 4/14 ans

– 27% de PDA sur les 25/49 ans

Rendez-vous mardi prochain avec « Et Alors ? » à 23h25 sur TF1 pour en apprendre davantage sur les comportements des Français et leurs petites habitudes… Mais aussi sur vous-même ! Et vous pourrez vous dire, qu’après tout, il n’y a pas de honte à être comme tout le monde !



