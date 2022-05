Soirée Romy Schneider : ce soir sur France 3 (vendredi 20 mai 2022)

4.9 ( 8 )

Soirée Romy Schneider ce soir, vendredi 20 mai 2022, dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV. À commencer par « Romy femme libre » un documentaire d’exception qui retrace la carrière d’une femme vibrante et passionnée. Il sera suivi de la rediffusion des films « Le vieux fusil » et « La voleuse ».







Publicité











Publicité





Soirée Romy Schneider : voici le programme

Documentaire « Romy, femme libre »

Romy Schneider accompagne nos vies depuis si longtemps qu’il nous semble l’avoir toujours connue. Elle a plusieurs fois changé de vie, quitté des hommes et des pays pour tout recommencer ailleurs. Elle a arraché les rôles qu’elle voulait, en attirant sur elle le regard des plus grands cinéastes de son époque. Au-delà de l’icône qu’elle est devenue, Romy était d’abord une femme libre. Qui n’a jamais cessé d’avancer.

Ils se sont follement aimés… Retour sur l'histoire d'amour passionnelle entre Alain Delon et Romy Schneider 💕 « 𝗥𝗼𝗺𝘆, 𝗳𝗲𝗺𝗺𝗲 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗲 », c'est vendredi à 21.10 ! pic.twitter.com/VHpftVkMVF — France 3 (@France3tv) May 19, 2022



Publicité





Film « Le vieux fusil

Un film de Robert Enrico

Avec Romy Schneider, Philippe Noiret et Jean Bouise

Peu après le débarquement de Normandie, en juin 1944, un médecin venge la mort de sa femme et sa fille, sauvagement assassinées par des soldats allemands stationnés dans un petit village où elles étaient réfugiées.

« Film « La voleuse »

Un film de Jean Chapot

Avec Romy Schneider, Michel Piccoli et Hans Christian Blech

Julia avoue à son mari Werner une épreuve qu’elle a traversée, six ans auparavant. À 19 ans, alors qu’elle était célibataire, elle abandonna son enfant. Prise de remords, elle a revu son petit Carlos, jouant dans le jardin de ses parents adoptifs, les Kostrowitz, un ménage d’ouvriers qui le choient comme leur propre fils. Mais la jeune femme conçoit bientôt une forte réaction passionnelle : son désir de reprendre son fils s’impose à elle d’une façon implacable.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note