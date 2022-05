« Crimes parfaits » du 10 mai 2022 : épisodes en rediffusion ce soir sur France 3

4.3 ( 6 )

« Crimes parfaits » du 10 mai 2022. Enquêtes en rediffusion ce soir sur France 3 pour votre série « Crimes parfaits ». Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV . Pas moins de 4 épisodes au programme !







« Crimes parfaits » du 10 mai 2022 : 4 épisodes en rediffusion

Master du crime (21h10). Dans la bibliothèque d’une université, les enquêteurs découvrent le corps d’un étudiant gisant au milieu d’une fausse scène de crime mise en place par le professeur Lise Lenoir pour illustrer son cours de criminologie. La multitude d’indices rend les policiers quelque peu perplexes : difficile en effet d’y démêler le vrai du faux. Malgré tout, il ne faut pas longtemps à Claire Moreno pour soupçonner l’enseignante, une amie de longue date, au grand dam d’Hubert de Montalembert, qui ne peut croire en la culpabilité de son ancien mentor.

Un coeur sombre (22h00). Un agent d’entretien de l’aquarium de Nice est retrouvé mort. D’après l’autopsie, il s’agirait d’un meurtre couvert en infarctus grâce au piratage du simulateur cardiaque de la victime. Rapidement les soupçons s’orientent vers la vétérinaire du site, Marie Michalik. Pourtant cette mère d’une enfant autiste ne ressemble en rien à la coupable idéale. Claire Moreno et l’adjoint Hubert de Montalembert cherchent quel lien pouvait exister entre le suspect et l’agent d’entretien et ce qui aurait poussé cette femme altruiste à commettre un crime.

Étoile filante (22h50). La vengeance est un plat qui se mange froid…

Alors quand le chef doublement étoilé David Pasquier découvre que sa femme Elise l’a trahi, il élabore un plan pour l’éliminer avec autant de minutie que s’il mettait au point sa meilleure recette. Il va même jusqu’à faire accuser Pascal, son beau-frère. Un piège que déjouent la commandante Claire Moreno et son jeune adjoint Hubert, qui devinent rapidement que David Pasquier vient de commettre un meurtre trois étoiles…. Mais comment les policiers parviendront-ils à prouver qu’il a froidement abattu sa femme ?



Le grand saut (23h45). Entraîneur de l’équipe de France d’heptathlon féminin, Alain Saunier attend avec impatience d’être reconduit à son poste en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Sauf que, lorsque le délégué de la fédération le convoque, c’est la douche froide qui l’attend : Laura, l’ancienne protégée et amante d’Alain, a été nommée à sa place. Dans un geste de rage et de désespoir, Alain frappe le délégué à mort…

L’espace d’un instant, Alain se croit perdu : tout le monde savait qu’il avait rendez-vous avec Moulin à l’heure fatale. Mais en ancien champion, l’homme a de la ressource. Et c’est par un stratagème aussi risqué qu’inattendu qu’il va tenter de s’en sortir…

La bande-annonce

Voici les images d’une soirée qui s’annonce parfaite pour tous les amateurs d’enquêtes policières !

Retrouvez « Crimes parfaits » en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV

