Demain nous appartient du 19 mai : tout accuse Tristan (résumé + vidéo épisode 1189 en avance)

Demain nous appartient du 19 mai 2022, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1189 de DNA – Tristan est-il le tueur en série que tout le monde recherche dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Ce soir, la police retrouve plusieurs preuves contre Tristan. Martin est convaincu que c’est bien lui qui a tué Louise et les autres !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1189



Martin soupçonne Tristan d’être le copycat et d’avoir tué Louise. La police retrouve des preuves irréfutables dans sa voiture et notamment des flacons de digitaline, l’arme du crime. Pour Martin, il n’y a plus de doute, c’est bien lui !

Au Pescatore, Bart sera bientôt plus seul que jamais. Grande désillusion pour Roxane et Sara qui ne comptent pas abandonner pour autant. A l’hôpital, Victoire s’amuse à jouer avec le feu.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1189 du 19 mai 2022

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

