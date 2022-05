Audiences TV prime 18 mai 2022 : « La faute à Rousseau » leader en baisse (France 2) succès pour la Reine Élisabeth II sur C8

4.5 ( 8 )

Audiences TV prime 18 mai 2022. Hier soir « La faute à Rousseau » faisait son grand retour sur France 2 pour le lancement de la saison 2. Et si le programme a décroché la première place, pas de quoi pavoiser pour autant. À peine 2.71 millions de téléspectateurs et 14% de part de marché pour les deux premiers épisodes. En baisse sensible par rapport au lancement de la saison 1.







Audiences TV prime 18 mai 2022 : autres chaînes

Sur M6 le concours culinaire « Top chef » choisissait ses 1/4 de finaliste. Et ce sont 2.18 millions de gourmands qui ont répondu à l’appel soit 13% des téléspectateurs. Notez 24.6% de pda auprès des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans.

#Audiences : #TopChef 🥇@M6 se classe leader auprès des 4+, des FRDA-50 et large leader -50ans ⭐️13% auprès des 4+

⭐️25% auprès des FRDA

⭐️22% auprès des –50ans

⭐️36% auprès des 25-34

🔪2.2M (pic à 2.7)#Studio89 pic.twitter.com/ty6iCOmq1x — M6Pro (@M6pro) May 19, 2022



C’est toujours aussi difficile pour la saison 18 de « Grey’s Anatomy » dont les deux inédits se sont contentés hier soir de 2.03 millions d’inconditionnels soit 10.5% de l’ensemble du public. Seule satisfaction pour TF1 une place de leader auprès des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans avec 25.1%

Sur France 3 le magazine « Des racines et des ailes » était en mode rediffusion. Et il a convaincu cette fois 1.98 million d’amoureux de belles images (pda 10.7%).

W9 complète le top 5 avec la finale de la Ligue Europa qui opposait l’Eintracht Francfort aux Glasgow Rangers. La victoire de Francfort a fait vibrer 915.000 footeux (5.6% de pda).

De cette soirée, on retiendra également le beau succès du documentaire de C8 consacré à la reine Elizabeth II. 763.000 personnes ont répondu à l’appel de la monarchie britannique (pda 4.1%). C’est un record d’audience pour un documentaire diffusé en prime cette saison.

📈#Audiences @C8TV 🏆Record saison pour un documentaire en prime avec #ElisabethII ✅Près de 900 000 tlsp ✅Une progression de 58% pour le prime du mercredi

📺763 k tlsp

✨4,1% 4+ ✅En forme sur cibles, très suivi par les jeunes

✨5,0% 15/34

✨3,9% CSP+

✨3,6% 25/49 pic.twitter.com/8E3dQLUsW7 — C8 (@C8TV) May 19, 2022

