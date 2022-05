Demain nous appartient spoiler : Vanessa prochaine victime du tueur ? (VIDEO)

3 ( 2 )

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance vidéo – Les victimes se succèdent et qu’elles ont toutes un lien avec le mariage de Louise et Bart dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, Vanessa est terrifiée… Elle craint d’être la prochaine victime du tueur en série !







George l’appelle et lui demande de s’enfermer jusqu’à ce qu’il arrive…







Roxane a repéré que Mercier tournait à proximité du Spoon ces derniers jours. Elle confie son mauvais pressentiment à Georges qui appelle immédiatement Vanessa pour s’assurer que tout va bien. Elle pourrait être la prochaine victime…

Demain nous appartient Vanessa est-elle la prochaine victime ?

