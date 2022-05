« Mask Singer » : l’Arbre démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

5 ( 5 )

« Mask Singer » du 6 mai 2022 – On connait les 3 personnages finalistes de la saison 3 de « Mask Singer » ! En effet, alors que c’est l’Arbre qui a été démasqué et que sans surprise il s’agissait de Gilbert Montagné, la Banane, le Papillon et le Cerf sont les trois finalistes.







On les retrouvera donc vendredi prochain pour la grande finale de Mask Singer !







Les enquêteurs ont été particulièrement surpris de découvrir que l’imitateur avait incarné deux personnages cette saison.

Rappel des indices sur l’Arbre

– « Mask Singer a été un vrai défi mais je n’ai jamais eu peur des défis, de me jeter dans le vide, d’aller à la rencontre des grands de ce monde. Même pas peur ! »

– « Quel plaisir de chanter les chansons des autres. Mais ce n’est pas la première fois. J’ai déjà rendu hommage à de grands artistes »

– « Et en retour j’avoue que j’ai été touché par les hommages qui m’ont été rendus, les duos qui m’ont été proposés. Quel bonheur de chanter avec les vieux de la veille ! J’ai même eu l’opportunité de juger des chanteurs et de participer moi même à des concours »

– « Depuis des années, vous voyez l’Arbre à la télé, sur scène, au ciném. L’Arbre est à l’aise partout ! »

– « J’ai été animateur radio, j’ai participé à des documentaires »

– « J’ai joué sous la direction d’un comédien farfelu et déjanté et ça a été vu par des dizaines de millions de personnes »

– « J’ai souvent donné de la voix, mais j’ai aussi sollicité les vôtres »

– « Moi, qui ai souvent la bougeotte, ça va me forcer à rester en place »

– « J’ai connu des terrains de jeu bien plus grands »

– « Il faut savoir observer profiter des couleurs marrons, rouges, beiges et surtout dorées. Si je suis le plus connu en France, tout a commencé ailleurs. L’arbre a la bougeotte. Je suis revenu en France, loin des yeux mais pas loin du cœur pour tout le monde. On se reprend ! Goodbye Nostalgie ! »

– « Je me régale d’avoir une bonne étoile et pas qu’une, les étoiles je les connais pas mal »

– « Je me plais à dire que j’ai bougé la vie des gens, dans des moments joyeux, mémorables. Par exemple, Zidane n’aurait pas eu la vie qu’il a eue sans moi… Hé oui ça vous défrise ! Ah le soleil qui se lève et qui chauffe mes petites feuilles d’arbre. Quel bonheur d’observer la nature, c’est une de mes grandes joies. Mais pour l’heure je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. En piste ! »



Du côté des objets indices, on a pu voir : un dictionnaire franco-anglais / une figurine de la statue de la Liberté / le mot « en bougeotte », une étoile, Fort Boyard, un piano

VIDÉO Mask Singer Gilbert Montagné derrière l’Arbre

