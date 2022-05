« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 10 juin 2022

4.9 ( 10 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 10 juin 2022 – Le week-end ne fait que commencer et comme chaque samedi, on propose aux fans de la série marseillaise « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022.







Dans un mois, on peut vous dire que Vidal est sur le départ ! En effet, il est sur le point de retourner vivre à Paris. Mais tout le quartier décide de s’unir pour lui donner envie de rester !

De son côté, Barbara est amoureuse mais Abdel s’inquiète pour elle. Et un bal de fin d’année se prépare au lycée Scotto.



Lundi 6 juin 2022, épisode 4551 : Alors qu’Abdel est déstabilisé et contraint d’affronter la partie adverse à fleurets mouchetés, Kilian continue à perdre pied. De son côté, Camille risque de se retrouver à la rue…

Mardi 7 juin 2022, épisode 4552 : Alors qu’Abdel s’inquiète pour Barbara, Betty sèmerait-elle la zizanie dans le couple de Léa et Boher ? Quant à Lola, elle a soudain une idée géniale : organiser un bal de fin d’année à Scotto.

Mercredi 8 juin 2022, épisode 4553 : Alors que Barbara découvre de nouvelles facettes de son amoureux, Kilian et Betty semblent aller mieux. De son côté Lola rend Rochat fou avec une batucada…

Jeudi 9 juin 2022, épisode 4554 : Alors qu’Abdel semble reprendre les choses en main tant sur le plan privé que professionnel, Kilian et Betty se retrouvent à la croisée de leurs chemins. Quant à Vidal, succomberait-il à la tentation du retour à Paris ?

Vendredi 10 juin 2022, épisode 4555 Alors qu’Abdel va passer par tous les états émotionnels, Blanche aurait-elle une stratégie efficace pour manipuler Rochat ? De son côté, tout le quartier du Mistral se mobilise pour retenir Vidal…

