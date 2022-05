« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 17 juin 2022

4.4 ( 17 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 17 juin 2022 – C’est le week-end et comme chaque samedi, il est l’heure pour les fans de la série marseillaise « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans un mois, on peut vous dire que Lola s’active pour organiser le bal de fin d’année au lycée tandis que Vidal est sur le point de quitter Marseille.

Abdel enquête et Kilian replonge… Et Eric est rattrapé par son passé.



Lundi 13 juin 2022, épisode 4556 : Tandis qu’Abdel affronte celle qu’il aime, Lola se démène pour financer le bal de Scotto, alors qu’on se demande ce qui pourrait retenir le docteur Vidal à Marseille.

Mardi 14 juin 2022, épisode 4557 : Tandis que Barbara Abdel et Tim remportent une victoire, Sunalee fait une étrange découverte , alors que Kilian doit faire un choix.

Mercredi 15 juin 2022, épisode 4558 : Tandis qu’Abdel souffre malgré sa victoire, Sunalee se sent investi d’une mission, alors qu’Eric va de surprise en surprise.

Jeudi 16 juin 2022, épisode 4559 : Tandis qu’Abdel découvre la vérité, Sunalee mène l’enquête, alors que Kilian replonge.

Vendredi 17 juin 2022, épisode 4560 Tandis qu’Abdel fait une rencontre mystérieuse, Kilian veut s’en sortir, alors qu’Eric est rattrapé par son passé.

Plus belle la vie en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de PBLV :

du 16 au 20 mai 2022 en cliquant ICI du 30 mai au 3 juin 2022 en cliquant ICI

du 6 au 10 juin 2022 en cliquant ICI

