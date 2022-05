Fin de Plus belle la vie : et si la série continuait sur une autre chaîne ?

3.5 ( 6 )

Hier, la direction de France Télévision s’est rendue à Marseille, aux studios de la Belle de Mai, pour annoncer aux équipes de « Plus belle la vie » la fin de la série quotidienne après 18 saisons.







Mais si cet annonce signe la fin de « Plus belle la vie » sur France 3, ça ne signifie pas forcément que la série est terminée ! En effet, Vincent Meslet, directeur de Newen, la société productrice du feuilleton quotidien, a déclaré qu’elle pourrait trouver refuge sur une autre chaîne.







« C’est une décision de France Télévisions. C’est leur responsabilité d’éditeur de continuer ou d’arrêter des programmes, en fonction des contrats » a-t-il rappelé dans une interview pour le Parisien, expliquant ensuite qu’il espère bien que « Plus belle la vie » va continuer sur une autre chaîne.

« Nous étudions les possibilités de faire vivre cette marque ou des programmes proches autrement, au-delà de la fin novembre. (…) Il y a plein d’hypothèses.L’une d’elles est de continuer les tournages après la date de fin du contrat avec France Télévisions et de diffuser des épisodes inédits sur une autre chaîne que France 3. Aujourd’hui, rien ne l’interdit. Et c’est notre mission de producteur de l’envisager » a-t-il expliqué.



Rappelons que Newen appartient depuis quelques années au groupe TF1. Le mois dernier, Xavier Gandon, le directeur des antennes TV et digitales du groupe TF1, affirmait dans une interview pour Ozap être intéressé par « Plus belle la vie » : « Cette marque a un gros potentiel. Elle est produite par une équipe très expérimentée et fédère une large communauté de téléspectateurs. Elle a donc un intérêt pour un groupe comme TF1, comme elle en a pour nos concurrents, dont des plateformes à la recherche de contenus locaux forts et fidélisant. »

Pas impossible donc que la série renaisse de ses cendres sur une chaîne du groupe TF1 ! A suivre !

