Ici tout commence du 31 mai : Teyssier met Constance à la porte ! (résumé + vidéo épisode 411)

5 ( 6 )

Ici tout commence du 31 mai, résumé et vidéo de l’épisode 411 – La rupture semble inévitable désormais entre Teyssier et Constance dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, alors que Constance passe récupérer des affaires, Teyssier l’envoie directement balader et la met à la porte ! Constance n’a désormais aucun remord et annonce à Teyssier que cette fois elle a couché avec Zacharie…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Constance succombe, Teyssier devient fou, Cardone de retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 30 mai au 3 juin)







Publicité





Ici tout commence – résumé de l’épisode 411



Publicité





Teyssier est très en colère depuis le départ de Constance. Pour se venger de son comportement, elle lui fait une dernière confession qui bouleverse profondément Teyssier ! Il tombe de haut…

Alors que Teyssier est au plus mal, il fait une touchante révélation. Coup de théâtre pour Axel, on lui impose un nouveau coach en cuisine. En cuisine, Hortense fait découvrir une poudre surprenante à Mehdi et Théo.

Ici tout commence – extrait vidéo du 31 mai

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note