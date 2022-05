Ici tout commence spoilers : Louis soupçonné, Axel l’affronte, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 9 au 13 mai)

3.9 ( 7 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 9 au 13 mai 2022 – En ce samedi synonyme de début de week-end, si vous êtes accro au feuilleton quotidien « Ici tout commence », c’est le moment d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par l’enquête sur le drame du bal de promo. Et on peut dire que les suspects vont se succéder !







En effet, alors que Louis harcèle Salomé et la menace, il est soupçonné d’être celui qui a enfermé tout le monde dans la salle. Axel va décider de l’affronter et il va même lui mettre son poing dans la figure !

Anaïs est perdue mais doit annoncer sa grossesse à Lisandro… Et Zacharie offre une guitare à Constance. Teyssier commence à se poser des questions !



Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 9 au 13 mai 2022

Lundi 9 mai (épisode 395) : Coup de théâtre à l’institut : la police fait une terrifiante annonce. Au Double A, une belle surprise attend la brigade. Entre bonheur et doutes, Anaïs ne sait plus où donner de la tête.

Mardi 10 mai (épisode 396) : Stupeur à l’institut : Axel fait de troublantes découvertes. Alerté par Olivia et Théo, Teyssier prend une surprenante initiative. De son côté, Enzo se révèle être un bon confident.

Mercredi 11 mai (épisode 397) : A l’institut, Louis est accablé… Même Charlène doute de lui. Au cours d’un déjeuner d’exception au Double A, les élèves passent à table. De son côté, Kelly s’entête et se met en danger.

Jeudi 12 mai (épisode 398) : Coup de théâtre pour Axel : il doit faire face à de sérieux problèmes. De son côté, Kelly veut prouver qu’elle est solide comme un roc. Entre illusions et désillusions, Lisandro laisse parler ses émotions.

Vendredi 13 mai (épisode 399) : Salomé est sous le choc d’une arrestation à l’institut ! A la surprise de sa famille, Constance reçoit un cadeau étonnant. Humilié en cuisine, Enzo fait une promesse de taille.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 9 au 13 mai 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

