« Mask Singer » : Denitsa Ikonomova sous le costume du Papillon ? Tous les indices

« Mask Singer » : Denitsa Ikonomova derrière le Papillon ? C’est ce soir qu’aura lieu la grande finale de Mask Singer, présentée par Camille Combal. Et s’il y a un personnage qui fait l’unanimité, c’est bien le Papillon !







Ses performances sont toujours impressionnantes et ont un peu perdu les enquêteurs. Mais on peut vous dire que tous les indices mènent à la danseuse et jurée de « Danse avec les Stars », Denitsa Ikonomova !







« Mask Singer » : le récap des indices sur le Papillon

Les enquêteurs ont souvent souligné le fait que Papillon dansait très bien et il y a deux semaines au cours du prime 5, le Papillon a parlé de « scène, votes et éliminations ». On nous a même montré un calendrier 2011, qui se trouve être l’année du lancement de « Danse avec les Stars ».

Lors du troisième prime il y a un mois, les coordonnées GPS de la ville de Montréal, où Denitsa a fait ses débuts dans une école de danse. Le Papillon a également évoqué son rôle dans une série populaire, et Denitsa a joué dans « Demain nous appartient ».



Le Papillon a aussi affirmé avoir tourné avec Leonardo DiCaprio. Et vous ne le savez sûrement pas mais lors d’un prime de « Danse avec les Stars », Denitsa avait révélé avoir eu un rôle dans le film « L’Aviateur », réalisé par Martin Scorsese, et dans lequel Leonardo DiCaprio incarne le personnage d’Howard Hughes. Et concernant Will Smith, là aussi Denitsa a bien tourné avec lui dans un clip sur Aladdin !

Quant au totem d’immunité de Koh-Lanta, il fait référence au fait que Denitsa a gagné « Danse avec les Stars » avec Laurent Maistret, vainqueur de Koh-Lanta !

Regardons du côté de l’ensemble des indices. Le Papillon a déjà déclaré lors des précédentes émissions :

– « Il y a plus important que l’apparence, c’est la volonté d’aller au bout de cette aventure. »

– « J’ai déjà reçu assez de prix pour ne pas courir après la perfection tout le temps ! Je suis perfectionniste. J’ai déjà reçu un prix pour l’ensemble de ma carrière. Ça file un coup de vieux ! Pourtant je ne suis pas encore si vieille »

– « J’ai l’habitude d’être entourée d’hommes ! Vous m’avez d’ailleurs souvent vue avec ma bande. »

– « J’étais entrain de me mettre en condition pour affronter la scène, les votes, les éliminations »

– « Même si c’était il y a plus de 10 ans, je me souviens de toutes les étapes. Quel souvenir, même si je n’ai pas gagné ! Ca m’a apporté tant de choses, tant de rencontres, de voyages »

– « Si je vole de mes propres ailes dans Mask Singer, sachez que sans ce costume c’est une autre histoire !

– « J’ai très bien connu certaines personnes sur ce plateau, j’espère qu’elles ne me reconnaîtront pas ! »

– « L’effet papillon, ça me connait. Un petit pas à des millions de kilomètres de Paris, je cartonne à l’autre bout de la planète »

– « J’ai bossé, j’ai marqué des points, j’ai connu des victoires et des échecs (…) J’ai remporté des prix, des médailles, mais mon record c’est en France que je l’ai obtenu »

– « Quelle question, pour gagner bien sûr ! »

– « Entre dans la peau du butterfly, ça demande quelques efforts. Comme pour tous les rôles et peu importe le nombre de fois où vous m’avez vu sur vos écrans, c’est toujours du boulot et ce depuis, very long time. Que ce soit dans des rôles de flics, de warrior, de baroudeuse, en France comme à l’international, je m’y prépare toujours sérieusement. Pas mal mes collègues, non ? C’est certainement grâce à ce travail sans relâche que j’ai fini par avoir un rôle dans cette série très très populaire. Le nom de cette série : no, no, n’y comptez pas. Je suis très forte pour garder les secrets. Je ne vais rien balancer. Ni le nom du film qui m’a fait débuter, ni celui de mon partenaire. Sauf sur scène, là ça va balancer sévère. Alors en piste, let’s go »

– « Il faut dire que j’adore vous embrouiller. Les papillons sont éphémères, mais moi j’ai commencé il y a plus de vingt ans ! Et savez-vous qu’un certain papillon pouvait voler plus de 4 000 kilomètres. C’est pour ça peut-être que moi aussi j’ai été couronnée et que j’ai voyagé des milliers de kilomètres grâce à ça. J’ai brillé sur les écrans outre-Atlantique, c’est une grande fierté. J’y ai rencontré mon double et aujourd’hui encore je ne fais pas un pas sans lui… sauf sur la piste de Mask Singer »

Du côté des objets indices, on a pu voir : la carte du 2 de cœur / des bougies / le mot « French », un totem d’immunité, le masque de Denis Brogniart, les coordonnées GPS de la ville Montréal au Canada, un trophée, l’année 2011

La dernière prestation du Papillon sur « Wannabe » des Spice Girls

Et de votre côté ? Avez-vous une idée ? Pensez-vous que Denitsa Ikonomova est derrière le Papillon ? Va-t-elle gagner ? Réponse, peut-être, ce vendredi 13 mai 2022 dès 21h10 sur TF1, en replay sur MYTF1 et bien sûr les réseaux sociaux via le hashtag #MaskSinger

