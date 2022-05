Plus belle la vie : un personnage phare de retour pour le grand final

5 ( 3 )

Alors que votre série quotidienne « Plus belle la vie » est déprogrammée cette semaine mais qu’elle sera de retour dès lundi prochain (voir notre article), le final approche et se prépare. En effet, le feuilleton marseillais s’arrêtera définitivement en novembre prochain.







Et pour l’occasion, un acteur phare de « Plus belle la vie » va faire son grand retour !

Il s’agit d’Alexandre Fabre, alias Charles Frémont. Un personnage emblématique qui était là dès le lancement de la série en août 2004. Il a annoncé lui-même son retour sur son compte du réseau social Instagram.



« Le grand livre de #PBLV va bientôt se refermer et comme vous je suppose, j’en suis bouleversé. Pour moi ce fut 18 ans d’émotions fortes et de bonheur, une expérience professionnelle et humaine passionnante. Et si @pblvofficiel a existé c’est grâce à vous cher public qui avez vécu avec nous les aventures des mistraliens, mais aussi les scénaristes qui ont donné vie à nos personnages, et bien-sûr, grâce à mes amis comédiens, techniciens et aux équipes de production. » a écrit l’acteur.

« Mais restent encore les derniers épisodes de notre beau feuilleton à vivre tous ensemble, et je peux vous dire, mais c’est un secret, ne le dites à personne, que Frémont sera là pour le grand final, et je m’en réjouis d’avance ! »

