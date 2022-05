EXCLU Plus belle la vie : Vidal quitte Marseille, Abdel découvre un meurtre, Kilian tourne la page (infos PBLV)

4.7 ( 14 )

Et dans trois semaines, on peut vous dire que l’enquête d’Abdel et Barbara va les mener à un meurtre… Et Romain Vidal va finalement quitter Marseille !

Elisa et Abdel sont dans le bureau de Revel. Abdel expose les faits : Tim a porté plainte contre BTC. Ils ont un témoin oculaire le soir de l’accident : Barbara Evenot. De plus, les images captées par le drone ont mis en évidence une dalle de béton coulée cette même nuit, ils ont donc quelque chose à cacher.



Quand Abdel lui apprend que sous la dalle se cachait un cadavre, Tim saute de joie. Il voudrait filmer les employés de BTC en les interrogeant pour son enquête mais Abdel lui interdit formellement. Elisa, qui n’était un courant de rien, est au téléphone avec son client et lui passe un savon en le tutoyant. Colbert interroge le chef de chantier pour savoir s’il est mouillé mais ce dernier dit ne pas connaitre l’identité de la victime.

Dans le bureau de Colbert, Elisa parvient à faire avouer des choses à Burgeaud, le chef de chantier. Il y a bien eu un accident ce soir-là, et le gars qui est mort faisait du trafic de main d’œuvre. Ils ont eu peur qu’il y ait une enquête alors ils ont coulé le corps dans le béton…

Fanny laisse partir Vidal sans avoir le courage de lui dire qu’elle l’aime. Sylvia prend les devants et fait parvenir une lettre pour Vidal à la gare qu’elle signe au nom de Fanny…

Betty est mal, elle est retournée chez sa mère qui ne perd pas une occasion de la rabaisser. Elle est désespérée, et traine sur le compte instagram de Kilian… Malgré la mesure d’éloignement, Kilian et Betty se retrouvent dans les calanques et font l’amour. Mais Betty déprime car Léa ne l’a toujours pas contacté et finit par repousser Kilian. Kilian est au plus mal et décide de consulter le psy de l’hôpital tandis que Betty veut parler à Léa mais se fait rejeter. Elle contacte Kilian mais il ne décroche pas, bien décidé à couper les ponts…

Les parents des élèves se mobilisent pour aider à l’organisation du bal. Riva sera le DJ au grand dam de Rochat qui avait prévu une chorale.

