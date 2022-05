Roland Garros : suivez Djokovic / Nadal en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 3 )

Roland Garros tennis – Djokovic / Nadal en direct, live et streaming, c’est ce soir sur Amazon Prime Vidéo. Après les éliminations surprises de Tsitsipas et Medvedev hier, place aux quarts de finale aujourd’hui à Roland Garros. Et le match que tous les fans de tennis attendent aura lieu ce soir en night session : la rencontre opposant le numéro 1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic au maître des lieux, 13 fois vainqueur, Rafael Nadal.







A suivre à partir de 20h45 sur Amazon Prime Vidéo.







Un match qui n’est pas sans rappeler la demi-finale de Roland Garros 2021, qui opposait déjà Djokovic à Nadal.

Novak Djokovic avait alors remporté la victoire en 4 sets (3/6, 6/3, 7/6, 6/2). Nulle doute que Rafael Nadal aura à coeur aujourd’hui de prendre sa revanche et décrocher sa place en demi-finale !



Djokovic / Nadal en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Amazon Prime Vidéo dès 20h45. Si vous n’êtes pas abonné, sachez que vous avez une offre d’essai de 30 jours gratuite !

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Djokovic / Nadal, 1/4 de final du tournoi de tennis de Roland Garros, un match évènement à suivre ce soir dès 20h45 sur Amazon Prime Vidéo.

