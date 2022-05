4.9 ( 7 )

Soirée Elton John : le 10 juin 2022 sur M6. Elton John à l’honneur le 10 juin prochain sur M6. Une grande soirée diffusée bien sûr dans le cadre de jubilé de la Reine Elisabeth II. Au programme le film « Rocketman » suivi du documentaire « Elton John : l’histoire d’une icône mondiale ».







Publicité











Publicité





Soirée Elton John : le 10 juin 2022 sur M6

Rocketman

Un film signé Dexter FLETCHER…

L’histoire : Reginald Dwight, plus connu sous le nom d’Elton John, star incontestée de la pop anglaise, traverse une période difficile. Toxicomane et alcoolique, il se confie à un groupe de thérapie. Sa vie défile, de son enfance avec un père froid et distant, à la gloire des années star. Tous ses souvenirs affleurent…

Casting



Publicité





Taron EGERTON (Elton John)

Jamie BELL (Bernie Taupin)

Richard MADDEN (John Reid)

Bryce DALLAS HOWARD (Sheila)

Steven MACKINTOSH (Stanley)

Gemma JONES (Ivy)

Kamil Lemieszewski (Dr Maverick)

Stephen GRAHAM (Dick James)

« Elton John : l’histoire d’une icône mondiale »

Considéré comme l’une des plus grandes stars de la musique, Elton John représente, à lui seul, 2% de l’industrie musicale mondiale. Ce documentaire explore les zones d’ombre de la pop star pour aboutir à une rédemption modèle, de ses premiers succès à sa consécration internationale. Fans, proches et experts racontent et décryptent les différentes facettes de Sir Elton John, le Rocket Man des années 70 qui, encore aujourd’hui, continue de briller.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note