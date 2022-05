Audiences TV prime 19 mai 2022 : « HPI » toujours large leader, beau score pour « Top Gun »

4.4 ( 7 )

Audiences TV prime 19 mai 2022. Hier soir, et malgré des performances orientées à la baisse, très largement domination de TF1 « HPI » avec jusqu’à 7.94 millions de téléspectateurs et 37.2% de pda pour le premier épisode de la soirée. Le second était encore à haut niveau avec 6.86 millions de fans pour 38.5% de pda.







Et c’est bien sûr un carton sur cibles avec jusqu’à 42% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

@TF1 #Audiences#HPI poursuit son phénoménal succès !

Av. un score de : 📌7.9 M de tvsp. & de Très belles PdA sur les 2 ep. : 🔴38 % sur les PdA 4+

Audiences TV prime 19 mai 2022 : beau score pour « Top Gun »

Beau score pour M6 et la rediffusion du film « Top Gun » porté le beau Tom Cruise. 2.41 millions de nostalgiques soit 12.2% des téléspectateurs. De bonne augure alors que le second volet sort dans les salles obscures.

Soirée compliquée pour les autres chaînes. Le magazine « Envoyé spécial » n’a réuni cette semaine que 1.55 million de Français, soit à peine 5.5% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant leur petit écran.

France 3 est à la peine avc la rediffusion de l’excellent film « Petit paysan » vu ou revu par seulement 998.000 personnes (pda 4.8%).

France 5 complète le top 5 avec le le documentaire « L’abominable mystère des fleurs ». Il a suscité la curiosité de 767.000 personnes (3.7% de pda).

