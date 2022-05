Sommaire et reportages « Sept à huit » du dimanche 1er mai 2022

4.9 ( 11 )

Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 1er mai 2022 – Ce dimanche et comme toujours, Harry Roselmack vous donne rendez-vous comme chaque dimanche soir sur TF1 dès 17h15 pour suivre le magazine d’information « 7 à 8. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission de cette semaine.







« Sept à huit » du dimanche 1er mai 2022 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 L’affaire Laura Bertin. Morte sous les coups de son compagnon, la justice ne reconnaît pourtant pas le meurtre. Un procès sous tension.

Dans « 7 à 8 »



🔵 Piqûres mystérieuses en soirée, d’étranges agressions anonymes dans toute la France en concert ou en boîte de nuit. Une enquête sur fond de psychose.

🔵 Shangaï, ville morte, un document choc. 27 millions de chinois enfermés chez eux. Un confinement massif anti Covid. Les habitants témoignent d’un quotidien devenu infernal

🔵 Et dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo Mara, Carole Bouquet.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 1er mai 2022.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application myTF1.

