Audiences TV prime samedi 30 avril 2022 : « Cassandre » leader devant « The Voice », « Echappées Belles » en forme !

4.7 ( 13 )

Audiences TV prime samedi 30 avril 2022. On prend les mêmes et on recommence. Même en rediffusion c’est « Cassandre » qui s’est adjugée la première place des audiences hier soir en première partie de soirée. Verdict : 4.03 millions de fidèles pour 21.6 % de part d’audience moyenne sur l’ensemble du public.







Publicité











Publicité





Audiences TV prime samedi 30 avril 2022 : autres chaînes

La deuxième et dernière soirée de « Cross-Battles » de « The Voice » prend la deuxième place. Riche en émotions, elle a convaincu 3.35 millions de Français pour 17.8% de part de marché. TF1 était leader sur cibles avec près de 27% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. Belles performances également auprès des jeunes avec jusqu’à 32% de pda auprès des 4-14 ans.

#Audiences

Encore de belles performances pour #TheVoice

Large #Leadership sur les cibles ppales sur la soirée

📌3,2M tvsp

✅27% PDA FRDA-50A

✅26% PDA 25-49A

✅32% PDA 4-14A

✅27% PDA 15-24A

✅30% PDA 15-34A

RDV Sam pro pour les #SuperCrossBattles @TF1 avec @nikosaliagas pic.twitter.com/UUDgw7fTiy — TF1 Pro (@TF1Pro) May 1, 2022



Publicité





Quant au tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles » dont France 2 diffusait la finale hier soir, elle a fait chanter 1.83 millions de mélomanes (pda 10.6%).

Belle performance pour le magazine de France 5 « Echappées Belles ». Hier soir l’escale en Vendée a fait voyager 1.39 million de Français soit 7.4% des téléspectateurs.

📈 #Audiences Belle audience hier soir pour #EchappeesBelles en Vendée. L’émission a rassemblé 1 390 000 tsp pour 7.4% de PdA. @IsmaelKhelifa @France5tv A voir et revoir sur https://t.co/iFALP6aHXi pic.twitter.com/tsctDgOUVN — France5servicepresse (@servicePresseF5) May 1, 2022

Petite soirée pour petits chiffres. M6 n’était pas à la fête hier soir. Le final de la saison 5 n’a convaincu que 1.23 million de fans pour seulement 6.7% de part d’audience.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note