Sortie de « Top Gun : Maverick » : journée spéciale mardi sur Europe 1

Europe 1, radio partenaire du film évènement « Top Gun : Maverick » propose mardi 24 mai une journée spéciale autour du film acclamé par la critique. L’occasion de se mettre dans le bain à a veille de la sortie du film évènement dans toutes les salles de cinéma !







Au programme de cette journée spéciale consacrée à cette sortie évènement

Europe Matin – Ombline Roche et Julien Pearce – 5h-6h30 :

A 6h25, Ombline Roche consacrera sa « partition » au retour de l’iconique pilote d’élite Pete Mitchell alias Maverick incarné par Tom Cruise.

Culture médias – Philippe Vandel – 9h-11h :

Philippe Vandel recevra le Colonel Pascal Ianni, porte-parole de l’Etat-Major des armées.

Stéphanie Loire s’intéressera dans « Les indispensables » au groupe OneRepublic qui a participé à la bande-originale du film, et Héloïse Goy à la série française « Sentinelles ».

Bienfait pour vous – Mélanie Gomez et Julia Vignali – 11h-12h :

Julia Vignali et Mélanie Gomez aborderont le plaisir de se dépasser et de repousser ses limites, avec le coach David Laroche, l’athlète Philippe Croizon et le témoignage d’un pilote de chasse.



La France bouge – Elisabeth Assayag – 13h-14h :

Elisabeth Assayag reviendra dans son émission, en compagnie de ses invités, sur la formation des jeunes pilotes.

Hondelatte raconte – Christophe Hondelatte – 14h-15h :

Christophe Hondelatte retracera le récit de « Maryse Bastié : l’aviatrice oubliée » : La grande aviatrice Française passe son brevet de pilote en 1925 avec l’idée de réaliser un exploit et de devenir célèbre. Katell Faria, auteure de « Les aventurières du ciel » (Editions Points), sera son invitée.

Historiquement vôtre – Stéphane Bern et Matthieu Noël – 16h-18h :

Stéphane Bern et Matthieu Noël proposeront une émission 100% aviation intitulée : « Ils ont passé le mur du son (sans se poser de question !) ». Ils retraceront ainsi les histoires de Chuck Yeager, du Concorde et du producteur Phil Spector, en compagnie de Michel Polacco, ancien pilote et journaliste spécialisé en aéronautique, astronautique et défense, ainsi que de Béatrice Vialle, commandant de bord sur Boeing 777 et ancienne co-pilote de Concorde.

Enfin, David Castello-Lopez reviendra sur les origines du bomber, veste portée par les pilotes de l’armée américaine.

Verveine Underground – Mouloud Achour – 20h-22h :

Mouloud Achour partagera sa playlist aux auditeurs, en rapport avec la bande-originale de « Top Gun : Maverick ».

Le synopsis de « Top Gun : Maverick »

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete « Maverick » Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley « Rooster » Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick « Goose Bradshaw » . Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices.

