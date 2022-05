« Super Nanny » : votre épisode inédit ce soir sur TFX (mercredi 4 mai 2022)

5 ( 1 )

Super Nanny au programme TV de ce mercredi 4 mai 2022 – Nouvel épisode inédit de Super Nanny ce soir sur TFX. Un épisode à suivre à partir de 21h05







Ce soir, Super Nanny intervient auprès d’une famille nombreuse. Des parents débordés qui ont 6 enfants à gérer et plus que jamais besoin de son aide !







Super Nanny du 4 mai 2022, présentation de l’épisode inédit

Melissa et Christophe ont eu 6 enfants en 6 ans, d’abord les jumeaux Jennifer et Aaron (6 ans), puis Rayan (5 ans), Dylan (4 ans), Kayliah (1 an et demi) et enfin Chelsea (10 mois). Pour eux, fonder une grande famille a toujours été un rêve. Mais maintenant qu’il y a 6 enfants dans la maison, le quotidien est rythmé par les cris, les pleurs, la pression et le stress… Un énorme désordre dans lequel le couple s’est totalement perdu. De son côté, Mélissa a tout essayé face à sa grande tribu : être une maman « cool », une maman « sévère » ou encore une maman « copine ». Rien n’a changé et, aujourd’hui, elle a besoin d’aide pour trouver son rôle de mère. Actuellement, ce sont les 6 enfants qui ont pris le dessus et la situation n’est plus gérable. Le couple s’inquiète pour l’avenir, ils aimeraient savoir comment faire pour ramener du calme et une atmosphère sereine au sein de cette famille nombreuse.

Comment changer d’attitude alors que les 6 enfants sont habitués à ce mode de fonctionnement ? Super Nanny va partager tout son savoir-faire pour leur venir en aide.



VIDÉO extrait de Super Nanny du 4 mai

Pour patienter jusqu’à ce soir, voici quelques images de ce qui vous attend en vidéo.

