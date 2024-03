« Super Nanny » : nouvelle saison inédite le 10 avril sur TFX !

Publicité





Après plus de deux décennies d’expérience en tant que gouvernante d’enfants, et après avoir parcouru la France de long en large, Super Nanny se lance à nouveau dans l’aventure pour une dixième saison, apportant son expertise à de nouvelles familles en quête d’aide à partir du mercredi 10 avril 2024 sur TFX.





Parentalité rime souvent avec défis quotidiens. Que faire quand on se sent dépassé, quand les parents se sentent dépassés, quand les solutions semblent épuisées? Comment restaurer l’harmonie et retrouver le sourire familial ?







La réponse à ces questions : Super Nanny ! Toujours prête à relever de nouveaux défis avec son savoir-faire unique.

En plongeant au cœur du quotidien des familles, après une phase initiale d’observation, Super Nanny proposera un plan d’action sur mesure, adapté à leurs histoires et à leurs personnalités, avec pour objectif de restaurer le sourire en rétablissant l’équilibre familial.



Dans ce premier épisode intitulé « Super Nanny : halte aux écrans et à la malbouffe », nous faisons la connaissance de Noémie (31 ans) et Nicolas (42 ans), les heureux parents de quatre filles : Lorenza (12 ans), Lola (6 ans), et les jumelles Léna et Loriana (16 mois). Et la famille s’apprête à accueillir un cinquième enfant.

Passer de deux à quatre enfants n’est pas une mince affaire, et le jeune couple en est conscient. Ils ont du mal à jongler avec leur quotidien et à trouver un équilibre qui convienne à tous les membres de la famille. Les jumelles monopolisent toute l’attention, laissant les deux aînées se sentir délaissées. Elles s’ennuient et souhaiteraient passer plus de temps en famille. Cependant, faute d’une organisation solide, les enfants sont rivés à leurs tablettes et téléphones. Le recours excessif aux écrans a supplanté les habitudes alimentaires saines, transformant les repas équilibrés en fast-food.

Noémie et Nicolas aspirent à un changement, mais se rendent compte qu’ils ne pourront pas y parvenir seuls. Ils ont besoin de l’aide de Super Nanny pour relever ce nouveau défi, avec plusieurs problèmes à résoudre avant l’arrivée du nouveau-né dans la famille.

Ne manquez pas cet épisode captivant le mercredi 10 avril à 21h05 sur TFX et sur TF1+, la nouvelle plateforme de streaming gratuite.