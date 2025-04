Super Nanny du 23 avril 2025 : votre épisode inédit ce soir sur TFX (extrait vidéo)

Publicité





Super Nanny au programme TV de ce mercredi 23 avril 2025 – Nouvel épisode inédit de Super Nanny ce soir sur TFX. Ce soir, Super Nanny intervient auprès d’un jeune couple débordé et qui a eu 4 enfants en 5 ans !





Un épisode à suivre à partir de 21h05, puis en replay sur TF1+







Super Nanny du 23 avril 2025, présentation de l’épisode inédit

Super Nanny se rend en Centre-Val de Loire, à Villiersfaux, pour venir en aide à Morgane et Yoann, un jeune couple parent de quatre filles : Cataleya, 5 ans, Thessa et Lexia, des jumelles de 4 ans, et Giulia, âgée de seulement 5 mois.

Dans leur maison pleine d’énergie, le bruit et le chaos règnent ! Entre les disputes, les gros mots et le faible écart d’âge entre les enfants, le quotidien est devenu difficile à organiser. Cataleya, l’aînée, cherche sa place au sein de cette fratrie agitée, tandis que Thessa et Lexia, véritables tornades, multiplient les bêtises. De son côté, la petite Giulia monopolise l’attention de sa maman, au détriment de ses grandes sœurs.



Face aux chamailleries permanentes, aux émotions débordantes et au manque de moments de qualité en famille, Morgane et Yoann peinent à trouver un équilibre.

Comment réussir à tout concilier sans s’oublier ? Super Nanny intervient pour les accompagner dans l’instauration d’un climat plus serein et les aider à retrouver une harmonie familiale.

