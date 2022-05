« Top Chef » du 4 mai 2022 : une expérience unique ce soir sur M6, mais qui sera éliminé ?

4.4 ( 7 )

« Top Chef » du 4 mai 2022. Ce soir sur M6, 12ème épisode de la nouvelle saison de « Top Chef » sur M6. Rendez-vous à partir de 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY. Ce soir, les candidats encore en lice vont devoir créer une expérience unique afin de bluffer le chef Mike Bagale. Qui y parviendra ? Qui sera éliminé ?







« Top Chef » du 4 mai 2022 : les épreuves et recettes de ce soir

Ce soir, c’est un pour tous et tous pour un : les candidats vont devoir obtenir le maximum de points pour faire gagner leur brigade et éviter ainsi la dernière chance !

Épreuve 1 : imaginer une expérience culinaire inédite pour le chef Mike Bagale

Le chef américain Mike Bagale aime mélanger sciences et gastronomie et est considéré par ses pairs comme un véritable précurseur. Avec ce chef, aucune limite n’existe en cuisine et c’est sur ce thème qu’il va lancer un défi aux candidats : lui faire vivre à une dégustation inédite ! À eux de trouver l’idée ou le concept inédit qui bluffera le chef !

Épreuve 2 : surprendre la cheffe Anne-Sophie Pic avec un simple légume

Anne-Sophie Pic, figure incontournable de la gastronomie, élue meilleure femme cheffe du monde et possédant huit étoiles à son palmarès, vient challenger les candidats ! Ils vont devoir faire preuve de créativité pour la surprendre avec un plat réalisé à partir d’un légume et sans utiliser aucune protéine animale ! Et comme si ce défi ne suffisait pas, la cheffe va leur imposer d’imaginer, à partir du même légume, une boisson qui le sublimera.



La dernière chance : le magret de canard

Les candidats auront une heure pour surprendre les chefs autour d’un produit : le magret de canard. Les 4 chefs de brigade dégusteront leurs assiettes à l’aveugle et un candidat sera définitivement éliminé du concours. Qui va quitter définitivement Top Chef cette semaine ? Quel chef va perdre un membre de sa brigade ?

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce de l’émission de ce soir…

"Il faut bluffer un chef qui bluffe le monde entier"

Pour impressionner le chef Mike Bagale, les candidats devront créer une expérience unique…#TopChef, demain à 21.10 pic.twitter.com/fNtgeZSW08 — M6 (@M6) May 3, 2022

