Découvrez « La grande histoire de la Bretagne » ce soir sur France 3 (mercredi 4 mai 2022)

4.4 ( 7 )

Découvrez « La grande histoire de la Bretagne » ce soir, mercredi 4 mai 2022, dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV. A travers des archives exclusives et des témoignages poignants, retour sur une incroyable saga, faite de luttes et de révoltes.







Publicité











Publicité





« La grande histoire de la Bretagne »

De tout temps, les Bretons ont mené bien des batailles pour sauvegarder leur culture, riche de sa langue, de ses musiques, et de ses danses. Pourtant, la Bretagne fut longtemps une terre oubliée, délaissée par la République qui interdisait sa langue. Région la plus peuplée et parmi les plus pauvres de France, elle connut l’exil de ses habitants de la fin du XIXe jusqu’aux années d’après-guerre. À partir des années soixante, la révolution agricole bouleversait la vie paysanne, et bien des Bretons embauchaient à l’usine — allaient-ils perdre leur identité pour autant ? Sa culture, longtemps soutenue par les prêtres catholiques, s’émancipa dans les années soixante-dix, portée par un nouveau souffle qui accompagna les colères bretonnes. La jeunesse se réappropriait alors sa langue et sa culture. La Bretagne est cette pépite remuante et irrévérencieuse dont les traditions, la beauté naturelle des rivages et les réussites économiques ont fait d’elle la région préférée des Français. Des longues années de relégation à leurs grandes colères, les Bretons ont écrit depuis la fin du XIXe siècle une passionnante saga.

LISTE DES INTERVENANTS

Yvon Abiven – Pays du Léon

Yann Manac’h – Pays de Cornouaille

Mari-Annah Sohier – Pays de Cornouaille

Alphoñs Raguénés – Pays du Léon

Dan Ar Braz – Pays de Cornouaille

Léna Louarn – Pays Rennais

Daniel Picart – Pays du Trégor

Tino Kerdraon – Pays du Léon

Hélène Dauphin – Pays Vannetais

Tudi Kernalegenn – Pays de Cornouaille

Jean Moalic – Pays de Cornouaille

Edouard Renard – Pays de Saint Brieuc

Gilles Servat – Pays du Vannetais

Charlie Grall – Pays de Cornouaille

Gwenola Morizur – Pays Rennais

La bande-annonce

Et on termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce



Publicité





A travers des archives exclusives et des témoignages poignants, retour sur une incroyable saga, faite de luttes et de révoltes. Découvrez « 𝗟𝗮 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗕𝗿𝗲𝘁𝗮𝗴𝗻𝗲 », demain à 21.10 ! @france3Bretagne pic.twitter.com/zb9YgacN42 — France 3 (@France3tv) May 3, 2022

Depuis la fin du XIXe siècle, l’histoire de la Bretagne est une incroyable saga. A travers des archives exclusives et des témoignages poignants, les Bretons nous racontent comment ils se sont battus pour garder vivantes leur culture et leur terre. Ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note