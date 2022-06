Audiences TV prime 18 juin 2022 : « Meurtres à Figeac » large leader devant « 30 ans d’émissions cultes »

5 ( 5 )

Audiences TV prime 18 juin 2022. Hier soir c’est le téléfilm proposé par France 3 « Meurtres à Figeac » qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée. Emmené par Stéphane Plaza, il a convaincu 4.29 millions de Français soit 20.7% de l’ensemble du public.







Audiences TV prime 18 juin 2022 : autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 et l’épisode 2 de « 30 ans d’émissions cultes ». Hier soir les années 2000-2010. Et cela a ravivé les souvenirs de 2.35 millions de personnes soit 14.7% des téléspectateurs. Place de leader sur cibles avec 30% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 40% auprès des 15-24 ans.



France 2 complète le podium avec « Quel est votre comique préféré de ces 20 dernières années ? » de Laurence Boccolini. Des humoristes à gogo mais qui n’ont amusé que 1.42 million de Français (pda 9.6%).

M6 est toujours à la peine avec la série « Bull ». Les deux premiers épisodes ont réuni 1.07 million d’inconditionnels soit 6.8% des téléspectateurs.

Et c’est le magazine de France 5 « Echappées Belles » qui complète le top 5. Hier soir escale en Autriche pour 948.000 amateurs (6% de pda).

