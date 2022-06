« Bad Boys » avec Will Smith et Martin Lawrence : ce soir sur M6 (jeudi 9 juin 2022)

4.3 ( 6 )

« Bad Boys » avec Will Smith et Martin Lawrence est en mode rediffusion ce soir, jeudi 9 juin 2022, dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo sur 6PLAY via sa fonction direct.







« Bad Boys » : histoire, résumé

Si Mike Lowrey est un séducteur invéteré, héritier d’une fortune et policier par passion, son collègue et ami Marcus Burnett est un homme rangé, marié et père de famille. Leur amitié ne les empêche pas d’avoir des méthodes parfaitement différentes. Mais la disparition de cent kilos d’héroine, dérobés dans les locaux mêmes de la brigade des stups, va leur faire oublier leur concept sur la façon d’exercer leur métier, pour se lancer à la poursuite des voleurs.

Casting

Will SMITH (Mike Lowrey)

Martin LAWRENCE (Marcus Burnett)

Téa LEONI (Julie Mott)

Tchéky KARYO (Fouchet)

Joe PANTOLIANO (Capitaine Howard)

Marg HELGENBERGER (Capitaine Sinclair)

Vidéo

On termine avec les images…Et pour une fois on a choisi la bande-annonce en VO.



Ce sont des « Bad Boys » mais on sait que vous les aimez ! Retrouvez-les ce soir dès 21h10 sur M6.

