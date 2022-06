« Comme des reines » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir (mercredi 22 juin 2022)

5 ( 5 )

« Comme des reines » c’est le téléfilm inédit que vous propose France 2 ce soir à partir de 21h10. Retrouvez-le en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Comme des reines » : l’histoire

Samia, Louise et Jessica ont entre 15 et 20 ans.

Samia étouffe dans un carcan familial dans lequel elle ne se reconnaît pas et cherche difficilement sa voie. Grisée par une illusion de liberté, par le sentiment d’appartenance à une bande, mais, surtout, par l’argent facile, elle se laisse entraîner par Louise et son petit ami proxénète dans un réseau de prostitution. Très vite, le piège se referme et Samia n’ose plus revenir. Saura-t-elle s’en sortir ?

Interprètes

Sarah Isabella (Samia)

Nina Louise (Louise)

Bintou BA (Jessica)

Idir Azougli (Nico)

Bernard Campan (Jean-Philippe)

Karole Rocher (Mona)

Nathalie Richard (Aline)

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre téléfilm…

Dans l'enfer de la prostitution adolescente… "Comme des reines", avec Bernard Campan, demain à 21h10 sur notre antenne et sur https://t.co/PaFR6Ej5Lf pic.twitter.com/63C8fFH2m3 — France 2 (@France2tv) June 21, 2022

Juste après votre téléfilm

Puis dès 22h50, la chaîne rediffusera un numéro du magazine « Infrarouge » consacré au même thème.

En France, c’est en moyenne à l’âge de 10 ans qu’un enfant est confronté pour la première fois à la pornographie en ligne, sans le moindre filtre. Les conséquences psychologiques et affectives de cette exposition sont dramatiques, les spécialistes parlent de « viol psychique ». A travers les témoignages d’adolescents et de jeunes adultes d’une authenticité rare, ce documentaire décrypte un phénomène nouveau qui prolifère sur la toile, en dehors de tout cadre légal.

« Comme des reines » avec Bernard Campan c’est ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.

