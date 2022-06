« Koh-Lanta, Le Totem Maudit » : et le gagnant est... (résumé + replay finale du 21 juin)

5 ( 4 )

Koh-Lanta, Le Totem Maudit, finale du mardi 21 juin 2022 – C’est parti pour la grande finale de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit » après les qualifications de François, Bastien, Géraldine et Jean-Charles pour la mythique épreuve des poteaux.







Denis Brogniart vient discuter avec les quatre derniers aventuriers. Place ensuite aux poteaux : 3 normaux pour François, Géraldine et Jean-Charles; et un maudit pour Bastien. Le poteau noir, avec plus de difficulté car il devra dès le départ enlever une partie.







Denis revient au bout d’une heure, le poteau se réduit pour tout le monde. Et c’est toujours encore plus difficile pour Bastien. Et après 2h, Bastien tient toujours et ils vont tous être à égalités puisque les trois autres enlèvent à leur tour la partie avant.

François est le premier à tomber après 1h34. Bastien tombe après 1h40. Jean-Charles tombe après 2H, Géraldine remporte donc les poteaux !



Denis annonce une grosse surprise à Géraldine : ils seront 3 face au jury final ! Géraldine doit choisir le 2ème finaliste et c’est lui qui désignera le 3ème. Géraldine décide de choisir François ! Et François choisit Bastien ! L’aventure s’arrête là pour Jean-Charles.

C’est l’heure du dernier conseil avec le jury final. Ils découvrent l’ordre de cette finale avec d’aller voter pour l’aventurier qu’ils veulent voir gagner !

Place au direct, entre résumé de l’aventure et règlements de comptes. Denis Brogniart procède ensuite au dépouillement des votes de l’urne.

Et c’est finalement François et Bastien qui arrivent à égalité ! Il y a donc 2 vainqueurs cette année et ils partagent les 100.000 euros !

Si vous avez manqué cette finale de Koh-Lanta ce mardi 21 juin 2022, sachez que l'émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1

