« Des racines et des ailes » du 8 juin 2022 : ce soir sur France 3, « Sur le sentier des douaniers en Bretagne » (rediffusion)

Sur 2000 km, il borde l’ensemble des cotes bretonnes. Tous les ans, neuf millions de promeneurs suivent le sentier des douaniers. Débutant sur l’îlot rocheux et la baie du Mont-Saint-Michel, le GR34 se parachève à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique.

Alors que Philippe Poulain crée un nouveau circuit de randonnée sur la côte de granite rose, À Saint-Malo, Olivier de la Rivière, qui a écrit un ouvrage sur le sentier, fait visiter sa maison qu’il restaure depuis 15 ans.

De son côté, Philippe embarque vers la plus grande réserve ornithologique de France : l’Archipel des Sept-Iles. Enfin, Victoire Dorise lutte pour faire classer les mégalithes du Morbihan dans le Patrimoine mondial de l’Unesco.



La bande-annonce

On termine comme toujours ou presque avec les images, celles de la bande-annonce…

Avec @drda_officiel, direction la #Bretagne et le sentier des douaniers ! Rendez-vous mercredi à 21.10 ! pic.twitter.com/RgwlE2TGUy — France 3 (@France3tv) June 6, 2022

