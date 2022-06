« Si on lisait à voix haute – édition 2022 » : ce soir sur France 5, la finale des lycéens (jury et finalistes)

5 ( 6 )

« Si on lisait à voix haute – édition 2022 ! Ce soir place à la finale des lycéens ! Le prestigieux jury de « Si on lisait à voix haute » désignera les grands vainqueurs du concours de lecture. Rendez-vous à partir de 21 heures sur France 5.







Lors de deux grandes émissions de prime time, présentées par François Busnel et diffusées pour la première le 1er juin sur France 5, nos jurés devront désigner les deux vainqueurs de ce grand concours de lecture à voix haute organisé par La Grande Librairie, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et Lumni.

Cette année, 150 000 jeunes y ont participé et, depuis le mois de septembre, une quinzaine d’écrivains sont allés à la rencontre des candidats dans toute la France.

Lors de leur préparation, les finalistes ont été accompagnés par quatre coachs qui ont prévu quelques surprises pour la finale. Côté lycéen, Guillaume de Tonquédec et Anne Loiret.



Et après la finale collège de la semaine dernière, place à la finale lycéenne dès 21 heures sur France 5.

« Si on lisait à voix haute – édition 2022 » : ce soir sur France 5, la finale des lycéens

Le jury

Isabelle Carré est une actrice et écrivaine française. En 2003, elle obtient le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Se souvenir des belles choses, ainsi que le Molière de la comédienne, à deux reprises, pour Mademoiselle Else (1999) et pour L’hiver sous la table (2004). En 2018, elle publie un premier roman, Les rêveurs, chez Grasset. Un deuxième roman, Du côté des Indiens, paraît en 2020. Un troisième roman nommé Le jeu des si paraîtra le 18 mai 2022.

Daniel Pennac est un grand écrivain français : c’est sans doute le romancier le plus lu dans les classes. Ses livres ont été d’immenses succès et certains ont été adaptés au cinéma. À plusieurs reprises, il a joué sur scène ses propres textes. Il a notamment reçu le prix Renaudot en 2007 pour son roman autobiographique Chagrin d’école. Il a également écrit des scénarios pour le cinéma, la télévision et la bande dessinée.

Annick Cojean est l’une des grandes signatures de la presse française, grand reporter au journal Le Monde, autrice de plusieurs livres, directrice et présentatrice des collections Empreintes et Duels sur France 5. Prix Albert-Londres 1996, elle en préside le jury de 2010 à 2020.

Éric-Emmanuel Schmitt est un romancier, dramaturge, metteur en scène, comédien. Il triomphe sur scène avec l’adaptation de son roman Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. C’est l’un des auteurs français les plus lus dans le monde et plusieurs de ses textes figurent dans les programmes scolaires.

Les finalistes

Nina Di Benedetto, première, lycée Julien Wittmer, Charolles (Dijon)

Jian Durix, première, lycée Arnaut Daniel, Ribérac (Bordeaux)

Emma Kouloumba-Liefooghe, terminale, lycée Charles de Foucauld, Paris

Nina Morelli, seconde, lycée Daumier, Marseille (Aix-Marseille)

Josh Tinorua, première, lycée polyvalent Saint-Joseph, Punaauia, Tahiti (Polynésie française)

Alors qui sera élu meilleur lecteur ou meilleure lectrice de France ? Le gagnant de la finale lycée de « Si on lisait à voix haute » sera connu ce soir dès 21 heures sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV

